Hunter Biden fumou 'crack' em reabilitação paga pelo pai, diz jornal

RT - O descendente presidencial dos EUA, Hunter Biden, se filmou fumando drogas e bebendo álcool enquanto brincava consigo mesmo em um caro 'tanque de privação sensorial' em uma clínica de reabilitação de Massachusetts em 2019, mostra um vídeo de seu 'laptop do inferno' abandonado publicado pelo Daily Mail na quinta-feira.

A filmagem mostra o jovem Biden flutuando na câmara de privação sensorial iluminada em verde, acariciando seus órgãos genitais antes de sair e retornar com o que o mestre descreveu como um cachimbo de crack e uma lata de White Claw Hard Seltzer. Ele começa a fumar e beber, olhando para a câmera enquanto a música ambiente toca ao fundo. O clipe foi filmado em janeiro de 2019 nas instalações da Blue Water Wellness em Newburyport, Massachusetts.

A visita de desintoxicação parece ter sido paga com o dinheiro de Joe Biden, pois mensagens de texto extraídas do programa de laptop que Hunter pediu ao pai por US $ 20.000 para fazer check-in em uma casa “ sóbria ” em Nova York – um plano que ele nunca seguiu. – e outras despesas não especificadas para cobrir aluguel, saúde, mensalidades e pensão alimentícia para suas ex-esposas apenas um mês antes.

O Biden mais velho, que na época estava competindo pela indicação do Partido Democrata para a eleição presidencial de 2020, primeiro prometeu que os US$ 20.000 estariam a caminho e depois confirmou ao filho que havia enviado US$ 75.000. Hunter estava claramente acostumado a pedir dinheiro ao pai, pois a conversa se refere ao pedido de dinheiro como “ outro empréstimo de curto prazo ”, e Joe garante ao filho que não terá que devolver o dinheiro.

De fato, outras evidências extraídas do laptop mostram que o ex-vice-presidente deu a seu filho bastante dinheiro para cobrir suas despesas ao longo dos anos, desembolsando quase US $ 100.000 para cobrir o custo de prostitutas do Leste Europeu quando o banco de Hunter se recusou a continuar aceitando transferências eletrônicas. solicitações para o endereço de e-mail russo usado pela agência.

Embora não haja evidências de que Biden soubesse exatamente para que esse dinheiro estava sendo usado, ele e seu filho discutiram extensivamente o financiamento da reabilitação do jovem Biden em conversas de texto, com Hunter reclamando que sua irmã igualmente viciada em drogas estava descartando seus esforços de recuperação enquanto era “ responsável ”. conhecer um [sic] ”com seu próprio vício.

O bizarro vídeo de sete minutos foi supostamente recuperado de um backup do iPhone XS de Hunter armazenado no laptop, que foi deixado em uma oficina de Delaware em 2019 e nunca foi recuperado. O iPhone também continha uma grande quantidade de e-mails descrevendo os negócios duvidosamente legais no exterior do herdeiro presidencial, incluindo uma mensagem de voz confirmando que Joe Biden sabia dessas atividades, apesar de insistir repetidamente em contrário quando perguntado por repórteres.

O laptop também está cheio de imagens lascivas e incriminatórias do jovem Biden fazendo sexo com prostitutas, usando drogas e discutindo assuntos delicados com essas prostitutas, geralmente nuas. Não é o único computador que Biden perdeu – ele reclama em outro vídeo que traficantes roubaram outro laptop de seu quarto de hotel enquanto ele estava desmaiado, lamentando que ele está cheio de evidências mais incriminatórias que eles podem usar para “ chantageá -lo”.

O presidente Biden descreveu seu filho problemático como “ o cara mais inteligente que conheço ”.

