Iêmen não retrocederá no suporte aos palestinos, diz líder Houthi

247 - O líder do movimento iemenita Ansarolá, conhecido como Houthis, Seyed Abdulmalik Badreddin al-Houthi, denunciou novamente o massacre israelense em Gaza, com o apoio do Ocidente, destacando que o inimigo está matando crianças e mulheres em Gaza com projéteis e mísseis dos EUA, britânicos e alemães, informa a HispanTV.

Al-Houthi destacou que, junto com a agressão contínua, o cerco e o crescente sofrimento do povo de Gaza, veio a decisão dos EUA e Israel de parar de financiar a Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina (UNRWA), afirmando que isso aconteceu após a decisão da Corte Internacional de Justiça contra o regime israelense pelos atos de genocídio no enclave palestino.

Ele indicou que os Estados Unidos incitaram outros países a parar de enviar fundos para a UNRWA. "A decisão dos EUA contra a UNRWA reflete a tirania do Ocidente e sua falência humanitária", afirmou.

Além disso, o líder iemenita classificou de "fraca" a decisão da Corte Internacional de Justiça, acrescentando que seu veredicto não representa justiça em relação ao crime israelense contra o povo de Gaza.

Segundo Al-Houthi, as instituições internacionais estão sob a influência dos EUA e, apesar da solidez do caso, a decisão não tem efeito.

Al-Houthi expressou que é uma vergonha para as Nações Unidas que o inimigo israelense seja membro, já que se opõe à verdade, justiça e equidade.

Além disso, lamentou que as consciências de alguns regimes árabes e muçulmanos ainda não tenham despertado, repudiando que alguns desses regimes até fornecem bens ao inimigo.

"Se os árabes tivessem recorrido a apoiar o povo palestino em Gaza, teriam agido de maneira muito eficaz e alcançado a libertação de toda a Palestina", enfatizou.

Enquanto isso, elogiou como "muito honrosa" a firmeza dos combatentes em Gaza, apesar do enorme sofrimento e das armas de destruição que o inimigo possui e utiliza, acrescentando que os feitos dos soldados em Gaza refletem sua resiliência e o fracasso do inimigo em alcançar seus objetivos e resolver a batalha.

Al-Houthi reiterou a disposição do Iêmen de atacar qualquer navio que se dirija à entidade de ocupação, argumentando que "os alvos são os navios que se dirigem à entidade ocupante", reafirmando que "o resto dos navios passa de forma segura e tranquila".

Sobre os ataques dos EUA e do Reino Unido contra o Iêmen, sob o pretexto de assegurar o Mar Vermelho contra os ataques iemenitas, o líder do Ansarolá destacou que os Estados Unidos tentaram mostrar sua força sob títulos enganosos, mas falharam junto com os britânicos, e estes nem sequer podem proteger seus próprios navios.

Al-Houthi disse que a decisão do presidente dos EUA, Joe Biden, de atacar o Iêmen para proteger os navios israelenses é uma violação da própria Constituição dos EUA e provocou protestos em seu país, portanto, advertiu que "o inimigo deve pagar o preço por sua contínua agressão".

O líder iemenita disse que um dos sinais de seu fracasso é a tentativa dos Estados Unidos de recorrer à China para buscar mediação e persuasão para deter as operações iemenitas em apoio ao povo palestino.

"Os Estados Unidos não conseguirão exagerar com seus ataques falhos e ineficazes, nem com suas ridículas classificações que não têm nenhum valor para o nosso povo", acrescentou, referindo-se à decisão de Washington de declarar Ansarolá uma organização terrorista.

Al-Houthi assegurou que o Iêmen usa todas as capacidades à sua disposição para ajudar os palestinos e não cessará suas operações até o fim da agressão israelense ao povo palestino na Faixa de Gaza, destacando que "os Estados Unidos não conseguirão intimidar [o povo iemenita] com seus ataques falhos".

"Todos devem fazer o que puderem pelo bem de Gaza e enfrentar a tirania dos EUA, Israel e Reino Unido", concluiu.

