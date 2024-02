Iemenitas saem em massa às ruas para apoiar o povo palestino e denunciar o genocídio (vídeo)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Milhões de pessoas se congregaram no Iêmen em apoio a Gaza e para condenar o genocídio, informa a HispanTV neste sábado (24).

Os presentes eram em sua maioria apoiadores do movimento rebelde Houthi. Os Houthis, que controlam a capital do Iêmen, Sanaã, e as áreas mais populosas, têm como alvo o transporte marítimo internacional no Mar Vermelho. >>> SAIBA MAIS: Houthis dispararam 183 drones e foguetes contra Israel em 20 semanas, diz líder do movimento do Iêmen

continua após o anúncio

Eles dizem que os ataques são um ato de solidariedade com os palestinos massacrados diariamente por Israel. Isso provocou ataques retaliatórios dos EUA e do Reino Unido desde o mês passado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: