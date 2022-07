Igreja da Unificação confirma que mãe suspeito de matar Abe é membro da igreja

Apoie o 247

ICL

TÓQUIO (Reuters) – O chefe do braço japonês disse nesta segunda-feira que a mãe do homem preso pelo assassinato do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe é membro da Igreja da Unificação.

A polícia identificou Tetsuya Yamagami, um desempregado de 41 anos, como o suspeito que se aproximou de Abe e abriu fogo durante seu discurso de campanha na sexta-feira.

A agência de notícias Kyodo, citando fontes investigativas, disse que Yamagami acredita que Abe promoveu um grupo religioso ao qual sua mãe fez uma “grande doação”.

Yamagami disse à polícia que sua mãe faliu com a doação, informaram o jornal Yomiuri e outros meios de comunicação.

Tomihiro Tanaka, chefe da filial japonesa da Federação das Famílias para a Paz Mundial e Unificação, conhecida como Igreja da Unificação, disse a repórteres em Tóquio que a mãe de Yamagami era membro da igreja.

Tanaka se recusou a comentar sobre sua doação, citando uma investigação policial em andamento.

Tanaka disse que nem Abe nem o homem preso pelo tiroteio eram membros da igreja. Tanaka disse que Abe não era conselheiro da igreja, acrescentando que cooperaria com a polícia na investigação se solicitado.

A Reuters não conseguiu entrar em contato com a mãe de Yamagami e não conseguiu determinar se ela pertencia a outras organizações religiosas.

A Igreja da Unificação da Coreia do Sul foi fundada em 1954 por Son Myung Moon, um autoproclamado messiânico e anticomunista convicto. Ganhou atenção da mídia global para casamentos em massa, onde milhares de casais se casam simultaneamente.

As subsidiárias da igreja incluem jornais na Coréia do Sul, Japão e Estados Unidos. Moon dirigiu um império de negócios e fundou o conservador Washington Times.

Abe, que era conhecido por suas opiniões conservadoras, apareceu em um evento organizado por uma organização da igreja em setembro passado e fez um discurso elogiando o trabalho da congregação pela paz na Península Coreana, de acordo com o site da igreja.

Durante anos, os críticos disseram que a igreja é uma seita e questionaram o que eles dizem ser recursos financeiros ambíguos. A Igreja rejeita tais pontos de vista e diz que é um movimento religioso legítimo.

A polícia confirmou que o suspeito disse que guardava rancor contra uma organização em particular, mas não a nomeou.

Tetsuya Yamagami, suspeito de assassinar o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, é escoltado por um policial enquanto é levado ao Ministério Público na Delegacia de Polícia de Nara Nishi, em Nara, oeste do Japão, nesta foto tirada pela Kyodo em 10 de julho, 2022.

A Reuters visitou a casa da mãe de Yamagami em Nara na segunda-feira. A Casa Branca está escondida no final de um beco sem saída tranquilo no bairro de Mysore, uma parada do trem onde Abe foi morto a tiros. Ela não parece estar em casa. Dois policiais estavam sentados em um carro sem identificação.

Uma vizinha, uma mulher que deu apenas o sobrenome Ishi, disse que não conhecia a família e apenas cumprimentou a mãe.

“Eu não a vejo muito por perto, digo oi, mas é isso”, disse ela, acrescentando que a mãe parecia estar vivendo uma vida tranquila.

Outra vizinha, uma senhora de 87 anos que só mencionou Tanida, disse que a mãe morava sozinha há muito tempo.

Tanaka disse que a mãe de Yamagami se juntou à igreja por volta de 1998, mas parou de frequentar entre 2009 e 2017. Cerca de dois a três anos atrás, ela se reconectou com os membros da igreja e, na segunda metade do ano, ela estava participando de eventos da igreja uma vez. Cerca de um por mês, ele disse.

Tanaka disse que a igreja só soube das dificuldades financeiras da mãe depois de falar com pessoas próximas a ela. Ele disse não saber o motivo dessas dificuldades.

Na segunda-feira, a polícia de Nara disse ter encontrado o que parecia ser buracos de bala em uma instalação administrada pela igreja, e que o suspeito disse a eles que havia lançado rodadas de treinamento na instalação um dia antes de Abe ser baleado.

Duas pessoas que moravam perto da maior igreja da congregação na província de Nara, que também é a igreja mais próxima da casa de Yamagami, disseram à Reuters que estava calmo desde sábado. Eles disseram que os fins de semana são geralmente ocupados com membros participando dos cultos. Eles disseram que não ouviram nenhum estrondo forte.



