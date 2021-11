Igreja francesa vai vender propriedades para indenizar vítimas de abuso sexual

Os bispos católicos vão criar sistema de indenização para as vítimas de pedofilia na Igreja. A decisão aconteceu nesta segunda-feira (8) em Lourdes, no sul da França edit

Da RFI - Os bispos católicos franceses decidiram criar um sistema de indenização para as vítimas de pedofilia na Igreja, comprometendo-se, em particular, a "financiar essas indenizações com alienação de bens imóveis se for preciso". A decisão aconteceu nesta segunda-feira (8) em Lourdes, no sul da França.

Os 120 prelados anunciaram medidas concretas, depois de terem reconhecido na sexta-feira (5) a “responsabilidade institucional” da Igreja nos atos de pedofilia e sua “dimensão sistêmica”.

Um "organismo nacional independente de reconhecimento e reparação", chefiado por um advogado, será constituído para investigar os pedidos das vítimas de violência sexual, disse à imprensa o presidente da Conferência Episcopal Francesa (CEF), Dom Eric de Moulins-Beaufort.

Ele será presidido por Marie Derain de Vaucresson, ex-defensora das crianças, que constituirá "a sua equipe no modelo da comissão de Sauvé", afirmou.

Esta iniciativa do Ministério da Justiça, cuja missão começa imediatamente, "vai determinar as regras de funcionamento desta comissão", disse ele. “A reparação financeira fará parte da resposta, mas não automaticamente”, disse Derain de Vaucresson ao jornal La Croix, enfatizando que “realmente dependerá de cada vítima”.

“Algumas vítimas expressaram a simples necessidade de saber se o seu agressor ainda estava vivo, outros de encontrar uma pessoa preocupada com a sua situação - o próprio agressor ou o bispo da época”, disse o advogado, acrescentando: “devemos imaginar todos os modalidades para responder a esta necessidade de reparação ".

A segunda medida propõe que os bispos alimentem um fundo de indenização às vítimas “cedendo bens da CEF e das dioceses”. E, se necessário, "pode-se fazer um empréstimo para antecipar necessidades", declarou o bispo de Moulins-Beaufort.

Outro anúncio: os bispos pediram ao Papa Francisco que envie uma equipe de visitantes para avaliá-los e "dar, se necessário, o acompanhamento necessário no final da visita". “Estamos prontos para tirar todas as consequências, se necessário”, sublinhou Olivier Leborgne, bispo de Arras. Uma forma de dizer que em um caso extremo o bispo renunciaria ao cargo.

Além disso, nove "grupos de trabalho" são responsáveis ​​por refletir sobre o "governo" da Igreja, estando sob a responsabilidade de leigos. Uma resposta aos coletivos de fiéis que têm exigido veementemente nas últimas semanas mais espaço para os leigos, inclusive as mulheres.

Os bispos prometeram "gestos" e um "cronograma" de medidas, uma resposta que é a "tradução concreta" das 45 recomendações da Comissão Independente sobre Abuso Sexual na Igreja (Ciase), chefiada por Jean-Marc Sauvé.

Este relatório, publicado há um mês, abalou toda a instituição ao estimar em 330.000 o número de pessoas com mais de 18 anos que foram alvo de violência sexual desde 1950 na França, quando eram menores de idade, agressões feitas por clérigos, religiosos ou pessoas em conexão com a Igreja.

"Das palavras às ações"

"É muito positivo", "é uma verdadeira consideração pelas expectativas das vítimas e pelo que a Comissão Sauvé pediu", disse Jean-Luc Souveton, uma das cinco vítimas presentes em Lourdes.

Jean-Pierre Sautreau (do coletivo de vítimas da região de Vendée) comemorou o fato de não existir "qualquer limite máximo para o fundo de indenização" e que este último é feito "de acordo com uma avaliação dos danos" sofridos por cada um.

“Há uma mudança na atitude dos bispos”, disse Michel, outra vítima. "Hoje, as coisas estão melhor colocadas", disse Olivier Savignac (coletivo Parler et revivre). "O sistema está agora estabelecido", disse ele, lamentando, no entanto, não ter visto um "cronograma".

