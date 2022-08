Ilhas Salomão banirão navios da Marinha dos EUA de seus portos

As Ilhas Salomão têm uma relação tensa com os Estados Unidos e seus aliados desde que assinaram um pacto de segurança com a China edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - O governo das Ilhas Salomão disse aos Estados Unidos que colocará uma moratória na entrada de navios da Marinha estadunidense em seus portos, informou a embaixada dos Estados Unidos em Canberra nesta terça-feira (30).

O aviso ocorre na sequência de um incidente na terça-feira passada, quando um navio da Guarda Costeira dos EUA, o Oliver Henry, não conseguiu entrar nas Ilhas Salomão para uma escala de rotina porque o governo não respondeu a um pedido de reabastecimento e provisão.

As Ilhas Salomão têm uma relação tensa com os Estados Unidos e seus aliados desde que assinaram um pacto de segurança com a China no início deste ano.

"Em 29 de agosto, os Estados Unidos receberam uma notificação formal do governo das Ilhas Salomão sobre uma moratória em todas as visitas navais, aguardando atualizações nos procedimentos de protocolo", disse a embaixada em comunicado.

Um porta-voz do primeiro-ministro das Ilhas Salomão, Manasseh Sogavare, negou anteriormente os relatos de uma moratória e disse à Reuters que Sogavare faria um discurso na tarde de terça-feira.

Sogavare faria um discurso para dar as boas-vindas a um navio-hospital da Marinha dos EUA, o Mercy, que chegou a Honiara na segunda-feira para uma missão de duas semanas, disse ele.

A embaixada disse que o Mercy chegou antes da moratória.

"O navio da Marinha dos EUA Mercy recebeu autorização diplomática antes da implementação da moratória. Continuaremos monitorando de perto a situação", disse a embaixada.

Na semana passada, o navio da Guarda Costeira dos EUA Oliver Henry estava em patrulha por pesca ilegal no Pacífico Sul para uma agência regional de pesca quando não conseguiu entrar para reabastecer em Honiara, capital das Ilhas Salomão.

Um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA disse na segunda-feira que a "falta de autorização diplomática para o Oliver Henry é lamentável", e os Estados Unidos ficaram satisfeitos que o Mercy tenha recebido a autorização.

A missão humanitária do Mercy, juntamente com o pessoal da Austrália e do Japão, incluirá serviços comunitários de saúde, projetos de engenharia e discussões sobre ajuda em desastres.

Separadamente, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que era lamentável que "vimos os chineses tentarem intimidar e coagir nações em todo o Indo-Pacífico a cumprir suas ordens e servir o que eles acreditam ser seus interesses egoístas de segurança nacional. em vez dos interesses mais amplos de um Indo-Pacífico livre e aberto".

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.