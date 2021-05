Imagem de Roger Waters defendendo a Palestina em show viraliza

Musico é conhecido por suas falas em defesa do povo palestino e contra o genocídio promivido por Israel edit

247- O ex-vocalista do Pink Floyd Roger Waters, conhecido por atuar em defesa do povo palestino, viralizou ao ser fotografado em um show com a bandeira da Palestina.

Em 2018, Waters se uniu a artistas palestinos em uma nova canção em resposta à decisão dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como capital de Israel.

