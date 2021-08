Imagens de desespero em Cabul são vergonhosas para o Ocidente, diz presidente alemão

O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, lamentou as trágicas cenas vividas no aeroporto de Cabul, horas depois de o Talibã tomar o pder no Afeganistão edit

Sputnik - Na terça-feira (17), o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, lamentou as trágicas cenas vividas no aeroporto de Cabul, horas depois de o Talibã (organização terrorista proibida na Rússia e em outros países) assumir o poder no Afeganistão.

"As imagens de desespero no aeroporto de Cabul são vergonhosas para a política do Ocidente [...] Estamos vivendo uma tragédia humana da qual compartilhamos a responsabilidade", observou Steinmeier, que qualificou o episódio de "ponto de inflexão política que nos abalará e mudará o mundo".

O chefe de Estado ressaltou que seu país tem que fazer tudo o que estiver em suas mãos para salvar seus compatriotas, bem como todos os afegãos que estiveram a seu lado durante as últimas décadas.

Steinmeier também assegurou que o rápido colapso do governo afegão e de suas Forças Armadas, seguido da tomada do poder pelos talibãs, "projetou uma grande sombra", instando a ajudar a todas as pessoas que estejam em perigo, "incluindo muitas mulheres corajosas".

O presidente alemão admitiu "o fracasso de nossos anos de esforços para construir uma comunidade estável e sustentável no Afeganistão" e indicou que esta situação levanta uma série de "perguntas amargas" relacionadas com a política exterior e o compromisso militar, às quais é necessário responder "de maneira honesta e completa".

