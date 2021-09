Imigrantes brasileiros são encontrados em carroceria de caminhão na fronteira entre EUA e México

Apoie o 247

247 - Agentes do Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteira (CBP, sigla em inglês), no Texas, encontraram 49 imigrantes ilegais dentro da carroceria de um caminhão. Havia brasileiros no grupo, mas o número exato de naturais do Brasil não foi divulgado.

O flagrante ocorreu em 16 de setembro mas comunicado pelas autoridades norte-americanas nesta terça-feira. Além de brasileiros, havia pessoas do Equador, El Salvador, Honduras, Guatemala, México e Peru escondidos no caminhão.

Reportagem do Globo relata que o veículo foi interceptado durante uma operação no posto de controle de imigração, em Sierra Blanca, no Texas, de acordo com informações do CBP.

