Imigrantes haitianos consideram trabalhar no México após acampamento ser esvaziado

Muitos haitianos se dirigindo aos Estados Unidos, enquanto milhares de seus compatriotas foram retirados de um acampamento na fronteira, estão pensando em encontrar emprego no México, se as medidas para limitar a entrada aos Estados Unidos permanecerem rígidas edit

Por Lizbeth Diaz

MONTERREY, México (Reuters) - Muitos haitianos se dirigindo aos Estados Unidos, enquanto milhares de seus compatriotas foram retirados de um acampamento na fronteira, estão pensando em encontrar emprego no México, se as medidas para limitar a entrada aos Estados Unidos permanecerem rígidas.

Na sexta-feira, os EUA disseram que um acampamento de fronteira entre as cidades de Del Rio, no Texas, e Ciudad Acuña, no México, haviam sido esvaziados de milhares de imigrantes, a maioria deles haitianos. Alguns foram retirados do país, outros permaneceram nos EUA por enquanto.

Faz semanas que haitianos têm fugido do caos econômico, político e social no país do Caribe, com milhares ainda se movendo na América Central e no México, na esperança de uma vida melhor nos Estados Unidos.

Milhares se espalharam pelo norte do México nas últimas semanas, gerando preocupação entre autoridades de que as travessias em massa como as de Acuña poderiam acontecer em outros lugares.

Na cidade de Monterrey, algumas centenas de quilômetros ao sudeste, cerca de 2.000 haitianos se reuniram, segundo contagem de abrigos de imigrantes.

Marck Lender, haitiano de 30 anos que viajou do Chile, disse que ficaria por lá mesmo até obter os documentos necessários para legalizar sua permanência.

“Tenho medo das autoridades de imigração, não quero ser deportado”, disse. “Se eu encontrar emprego no México, ficarei aqui”.

O Departamento de Segurança Nacional dos EUA afirmou que cerca de 30.000 imigrantes haviam sido encontrados em Del Rio nas últimas duas semanas e na sexta-feira não havia mais nenhum no acampamento que foi montado no local.

(Reportagem adicional de Elida Moreno na Cidade do Panama)