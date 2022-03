Impasse nas negociações e aumento dos ataques reacende temor de conflito nuclear na Ucrânia

Apoie o 247

247 - A guerra na Ucrânia está passando por um momento de endurecimento dos ataques russos para tomar a cidade portuária de Mariupol. Analistas consideram que o conflito pode se arrastar ao longo de semanas. Cresce o temor de que os combates se tornem ainda mais destrutivos, com o uso de armas nucleares, químicas e biológicas.

"As chances são pequenas, mas crescentes", declarou ao jornal The New York Times o pesquisador Ulrich Kühn, especialista em controle de armas da Universidade de Hamburgo (Alemanha) e do Fundo Carnegie para a Paz Internacional, na segunda (21), informa a Folha de S.Paulo.

Para analistas, ameaças em torno do uso de armas de destruição em massa nesse conflito são, por enquanto, uma estratégia retórica da Rússia para exibir o seu poderio bélico diante da recusa da Ucrânia em aceitar suas exigências para o cessar-fogo,

Além disso, o Kremlin tenta mostrar para o Ocidente que não está fragilizado e que pode, se quiser, fazer uso de equipamentos mais potentes contra o inimigo.

Em entrevista nesta terça (22), o porta-voz do Kremlin condicionou o uso de armas nucleares a uma "ameaça existencial ao país", uma referência à expansão da Otan (aliança militar ocidental) em nações do seu entorno. A garantia de que a Ucrânia não integrará a organização está na lista de exigências de Putin para o fim da guerra.

