Impeachment de Trump pode ser votado na quarta-feira

(Reuters) - A Câmara dos Representantes dos EUA espera começar a considerar um segundo impeachment de Donald Trump na quarta-feira, 13, disse um importante democrata nesta segunda-feira, depois que o presidente foi formalmente acusado de incitar a insurreição antes da invasão do Capitólio na semana passada.

O líder da maioria na Câmara, Steny Hoyer, disse a seus colegas democratas que a câmara iniciaria o processo de impeachment na quarta-feira se o vice-presidente Mike Pence não respondesse a um pedido para invocar a 25ª Emenda da Constituição dos EUA para remover Trump do cargo, disse um assessor da Câmara.

A passagem faria de Trump, um republicano, o único presidente dos EUA a sofrer duas acusações.

Milhares de partidários de Trump invadiram a sede do Congresso na semana passada, forçando os legisladores que estavam certificando a vitória eleitoral do presidente eleito Joe Biden a se esconderem, em um ataque terrível ao coração da democracia norte-americana que deixou cinco mortos.

A violência ocorreu logo depois que Trump pediu aos apoiadores que marchassem no Capitólio durante um comício onde ele repetiu falsas alegações de que sua derrota retumbante na eleição de 3 de novembro foi ilegítima. Muitos democratas da Câmara e um punhado de republicanos dizem que não se deve confiar em Trump para finalizar seu mandato, que termina em 20 de janeiro.

Os democratas apresentaram formalmente sua resolução de impeachment nesta segunda-feira, acusando Trump de "incitação à insurreição".

“Temos um presidente que a maioria de nós acredita ter participado do incentivo a uma insurreição e de um ataque a este prédio e à democracia, tentando subverter a contagem do voto presidencial”, disse Hoyer aos jornalistas.

Enquanto a Câmara se reunia nesta segunda-feira, os republicanos bloquearam um esforço para considerar imediatamente uma resolução pedindo a Pence que invocasse a nunca usada 25ª Emenda para remover um presidente incapaz.

“A Câmara dos EUA nunca deve adotar uma resolução que exija a remoção de um presidente devidamente eleito, sem quaisquer audiências, debates ou votos registrados”, disse o deputado republicano Alex Mooney, que levantou a objeção.

Espera-se que a Câmara vote na noite de terça-feira sobre a resolução para o uso da Emenda 25, que permite ao vice-presidente e ao Gabinete destituir um presidente incapaz de cumprir suas obrigações.

Pence e seus colegas republicanos mostraram pouco interesse em invocar a emenda, mas a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e outros democratas tentaram aumentar a pressão sobre eles para agirem contra Trump. Eles pediram a Pence que respondesse dentro de 24 horas após a aprovação da resolução.

“Como nossa próxima etapa, avançaremos com a apresentação da legislação de impeachment. A ameaça do presidente para a América é urgente, e também será nossa ação”, disse Pelosi em um comunicado.

Trump reconheceu que um novo governo tomaria posse em 20 de janeiro em um vídeo após o ataque, mas não apareceu em público. Twitter e Facebook suspenderam suas contas, citando o risco dele incitar a violência.

Preocupações com a Segurança

Washington permanece em alerta máximo antes da posse de Biden em 20 de janeiro, que foi reduzida drasticamente por causa da furiosa pandemia de Covid-19.

A Guarda Nacional foi autorizada na segunda-feira a enviar até 15.000 soldados para proteger a inauguração, e os turistas foram impedidos de visitar o Monumento a Washington devido a ameaças de mais violência por parte dos apoiadores de Trump.

O FBI alertou que protestos armados estão sendo planejados na capital dos EUA e nas 50 capitais dos Estados Unidos antes da inauguração, de acordo com um oficial federal da lei.

Os legisladores que redigiram a acusação de impeachment dizem que conseguiram o apoio de pelo menos 214 dos 222 democratas da Câmara, indicando grandes chances de aprovação.

A representante democrata Diana DeGette disse que alguns republicanos expressaram em particular apoio ao impeachment.

“Tive notícias de vários republicanos no fim de semana, certificando-se de que eu estava bem e dizendo como isso era ultrajante, e eles disseram que achavam que isso era para impeachment. Então eu acho que se isso vier à palavra, acho que vocês podem muito bem ver alguns votos republicanos”, disse ela aos repórteres.

O escritório de Pence não respondeu às perguntas sobre o uso da 25ª Emenda para expulsar Trump. Uma fonte disse na semana passada que se opõe à ideia.

Os democratas da Câmara acusaram Trump em dezembro de 2019 por pressionar a Ucrânia a investigar Biden, mas o Senado, controlado pelos republicanos, votou por não condená-lo.

Mesmo se a Câmara acusar Trump novamente, o Senado, que atualmente é controlado por republicanos, não aceitará as acusações até 19 de janeiro, no mínimo.

O último esforço dos democratas para expulsar Trump enfrenta grandes chances de sucesso sem o apoio bipartidário. É necessária uma maioria de dois terços para condenar e destituir Trump no Senado de 100 membros, onde os republicanos terão uma maioria pequena até que os vencedores das corridas de segundo turno da Geórgia estejam sentados e a vice-presidente eleita Kamala Harris seja empossada.Harris seria o voto de desempate na câmara.

Até agora, apenas um punhado de legisladores republicanos disse publicamente que Trump não deveria cumprir os nove dias restantes de seu mandato.

Alguns democratas temem que um julgamento de impeachment possa amarrar o Senado durante as primeiras semanas de Biden no cargo, impedindo o novo presidente de instalar secretários de gabinete e agir com base em prioridades, como o combate ao coronavírus.

Biden disse na segunda-feira que conversou com alguns senadores sobre o impeachment e que as autoridades iriam verificar com os parlamentares do Senado se um julgamento poderia ser conduzido ao mesmo tempo que outros assuntos.

“Você pode passar meio dia lidando com o impeachment e meio dia para conseguir que meu povo seja nomeado e confirmado no Senado, bem como avançar no pacote (de estímulo)? Essa é minha esperança e expectativa”, disse ele a repórteres em Delaware após receber sua segunda dose da vacina contra o coronavírus.

