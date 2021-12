Apoie o 247

247 - O jornalista Pepe Escobar, correspondente internacional e colunista do Asia Times, avaliou, em entrevista à TV 247, que o fato específico mais importante de 2021 foi a retirada das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão. "Foi o atestado de óbito do Império", afirmou.

Pepe Escobar avalia, no entanto, que o enfraquecimento dos Estados Unidos na disputa com as duas outras grandes potências globais, que são Rússia e China, reforça a tendência de dominação na América Latina. "O imperialismo está seduzindo militares brasileiros com convite para a OTAN", diz Pepe Escobar. "Seria o fim da participação do Brasil nos BRICs".

Pepe considera que, dificilmente, os Estados Unidos assimilarão com facilidade a possibilidade de vitória eleitoral do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022. Confira sua entrevista:

