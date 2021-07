‘Imperialismo não quer Lula porque sabe que ele não vai se vender’, diz Natália Urban

247 - A jornalista Nathália Urban falou à TV 247 sobre a resistência dos Estados Unidos a uma volta do ex-presidente Lula à presidência do Brasil. Para ela, os norte-americanos tentarão de todas as formas impedir a vitória do petista em 2022 porque sabem que ele colocará o Brasil em posição de defesa de uma América Latina soberana, contrariando os interesses estadunidenses.

“Lideranças de outros países latino-americanos que vão passar por processos eleitorais dizem que ‘nós precisamos do Brasil com o Lula presidente - que é a alternativa da esquerda e uma das mais fortes lideranças da esquerda latino-americana da história - para conseguir brigar de igual com os Estados Unidos e a Europa. Sem o Brasil nessa briga do nosso lado não tem papo’”, afirmou.

Segundo a jornalista, o Brasil é o fiel da balança nesta disputa pelo destino da América Latina. “O Brasil é o país principal nessa articulação de uma América Latina soberana. Sem o Brasil, não dá para ter esse projeto. Então eles sabem que eles precisam boicotar uma eleição dessa maneira, principalmente com o Lula se posicionando de maneira tão contundente e a favor dos países latino-americanos. Essas movimentações do Lula não estão sendo bem recebidas. Eles sabem que o Lula não vai ser um presidente que vai se vender nesse quesito para jogar a América Latina em um estágio colonial ou se manter nesse estágio. Eles não querem o Lula presidente, isso é mais do que óbvio”.

