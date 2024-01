Implante de chip cerebral chinês ajuda homem paralisado a recuperar habilidades motoras

Apoie o 247

247 - Uma equipe clínica de Pequim alcançou um avanço significativo na tecnologia de interface cérebro-computador (BCI, na sigla em inglês), ao implantar um processador sem fio no crânio de um homem paralisado.

A agência de notícias Xinhua destaca a recuperação expressiva das habilidades motoras do paciente, incluindo a capacidade de beber água de uma garrafa por conta própria.

O paciente, que havia sofrido uma lesão completa na medula espinhal em um acidente de carro, estava tetraplégico há 14 anos. A equipe de cirurgiões cerebrais do Hospital Xuanwu realizou a cirurgia de implante em 24 de outubro de 2023. O processo envolveu a inserção de um processador BCI sem fio, minimamente invasivo e do tamanho de duas moedas, no crânio do participante. Isso permitiu a captação bem-sucedida dos sinais nervosos na região do cérebro responsável pelo controle das funções sensoriais e motoras.

Após três meses de treinamento em casa, o paciente agora consegue pegar uma garrafa de água por conta própria, usando uma luva inflável acionada por ondas cerebrais, com uma taxa de precisão de agarre superior a 90 por cento. Além disso, o paciente apresentou melhorias nas pontuações clínicas para lesões na medula espinhal e medições de potenciais evocados sensoriais, conforme relatado pelos neurocirurgiões envolvidos no ensaio.

O dispositivo implantável, chamado Oportunidade Eletrônica Neural (NEO, na sigla em inglês), foi desenvolvido por cientistas da Universidade Tsinghua. Diferentemente de tecnologias semelhantes, como a "Telepatia" da startup norte-americana Neuralink, o NEO utiliza eletrodos inseridos entre o crânio e a dura-máter, a membrana externa que envolve o cérebro. Esses eletrodos garantem a qualidade do sinal sem causar danos aos tecidos neurais.

O NEO emprega alimentação e transmissão de sinal sem fio de campo próximo, tornando a máquina interna implantada no crânio livre de bateria. Em 19 de dezembro de 2023, foi realizado o segundo caso de implante NEO em um paciente com lesão na medula espinhal no Hospital Tiantan, em Pequim.

A tecnologia de interface cérebro-computador, que possibilita a comunicação entre o cérebro e o computador por meio do registro e interpretação dos sinais cerebrais, tem sido uma área de destaque entre as startups. Elon Musk, fundador da Neuralink, anunciou na segunda-feira que sua empresa implantou com sucesso um dispositivo em um humano pela primeira vez, com resultados promissores na detecção de picos neuronais.

O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China demonstrou seu compromisso em apoiar indústrias futuras, incluindo BCI, metaverso e robôs humanoides. Zhao Guoguang, professor do Hospital Xuanwu, destacou que a tecnologia BCI tem o potencial de ajudar na recuperação de pacientes com doenças cerebrais, como lesões na medula espinhal e epilepsia, além de possibilitar a fusão de inteligência cérebro-computador.

"Mas ainda há um certo caminho a percorrer para a aplicação em larga escala do BCI, e pesquisas futuras serão conduzidas sobre estabilidade e funcionalidade do dispositivo", acrescentou Zhao.

