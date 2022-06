Importações chinesas de petróleo russo batem recorde

China aumentou em 55% as importações de petróleo da Rússia em relação ao mesmo período do ano anterior edit

Sputnik - A China aumentou em 55% as importações de petróleo da Rússia em relação ao mesmo período do ano anterior e aproximadamente em 25% em maio em comparação com abril, relata a agência Reuters citando dados da alfândega chinesa.

"As importações de petróleo cru da Rússia pela China subiram 55% em relação ao ano anterior, atingindo um nível recorde em maio e substituindo a Arábia Saudita como o principal fornecedor", de acordo com a agência.

As importações de petróleo russo pela China, inclusive as entregas através do oleoduto Sibéria-Pacífico, por navio dos portos europeus e do Extremo Oriente russos, constituíram em maio passado quase 8,42 milhões de toneladas. Isso equivale a cerca de 1,98 milhão de barris por dia, um montante 25% superior ao 1,59 milhão de barris por dia em abril.

Conforme os dados da Reuters, as importações chinesas do Brasil caíram 19% em relação ao ano passado, para 2,2 milhões de toneladas, uma vez que os fornecimentos do exportador latino-americano enfrentaram uma concorrência do combustível iraniano e russo.

Assim, a Arábia Saudita tornou-se o segundo maior fornecedor da China: seus volumes em maio cresceram 9% em relação ao mês passado, constituindo 7,82 milhões de toneladas, ou 1,84 milhão de barris por dia.

