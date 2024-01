Importações de diesel russo disparam 4.600%

Apoie o 247

247 - No decorrer do último ano, as importações brasileiras de diesel proveniente da Rússia registraram um forte aumento de 4.600%, enquanto as aquisições de óleo combustível cresceram quase 400%, informou o jornal Financial Times.

O Brasil importou uma quantidade de 6,1 milhões de toneladas de diesel da Rússia em 2023, representando um aumento exponencial de 6.000% em comparação com as 101.000 toneladas do ano anterior. Os valores em dólares, de acordo com dados oficiais do governo, experimentaram um aumento de 4.600%, passando de $95 milhões para $4,5 bilhões.

Adicionalmente, o país latino-americano viu um incremento considerável nas compras de óleo combustível da Rússia, com as importações atingindo a marca de $5,3 bilhões no último ano, em contraste com os $1,1 bilhão registrados no ano anterior.

A partir de dados fornecidos pela Kpler, observou-se que o Brasil superou a Turquia em outubro do ano passado, tornando-se o principal comprador de diesel russo. Esse aumento substancial nas importações de diesel ao longo do último ano também resultou na Rússia ultrapassando os Estados Unidos como o principal fornecedor desse combustível para o Brasil.

