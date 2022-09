Imposição de teto de preço ao petróleo russo 'ameaça um colapso ainda maior' do mercado de energia, avisa embaixada

Segundo os diplomatas russos, Moscou “não venderá petróleo com prejuízo" edit

Sputnik - A Embaixada da Rússia nos EUA alertou para as consequências de longo alcance de "ideias manifestamente prejudiciais de introduzir um 'preço máximo' no petróleo russo, que são ativamente promovidas" por Washington.

Em comunicado na sexta-feira, a embaixada referiu-se a "uma situação dolorosamente familiar", que está sendo criada quando "o Ocidente coletivo, obcecado com o objetivo de 'sufocar' a economia russa, introduz" medidas restritivas contra "o comércio de fontes de energia baratas e de alta qualidade".

Isso, continua a embaixada, “desestabiliza os mercados mundiais de energia”, com os consumidores “colhendo as ‘recompensas’ na forma de aumentos de preços da gasolina, eletricidade e outras necessidades para uma vida normal”.

De acordo com a embaixada, “em vez da desejada ‘destruição’” do setor energético da Rússia, “mesmo os mal-intencionados admitem a dinâmica confiante de seu desenvolvimento”.

“Tal situação está forçando Washington a declarar novos objetivos. Que são os seguintes: evitar a escassez de petróleo russo nos mercados internacionais, minimizando as receitas do orçamento russo. Para implementá-los, é inventado um conceito antimercado para a introdução de um 'teto de preço' para o transportador de energia”, sublinha o comunicado.

Os diplomatas russos apontaram que depois que o governo Biden “consolidou a 'inovação' voluntarista nas fileiras obedientes do G7”, Washington está buscando “por truques, e às vezes por chantagem” “impor a ideia de um mecanismo de 'price cap' nos países 'terceiros'”.

“No entanto, em vez de recursos baratos ilusórios, o uso de tal instrumento apenas ameaça colapsar ainda mais o mercado de petróleo, que já luta para se recuperar após a pandemia de Covid-19. Além disso, está sob pressão implacável de lobistas que promovem uma transição ‘verde’ turbinada”, afirmou a embaixada.

Segundo os diplomatas russos, Moscou “não venderá petróleo com prejuízo” e o mecanismo “não funcionará em condições fora do mercado”. A embaixada enfatizou que a Rússia está “merecidamente desfrutando da reputação de um exportador confiável de fontes de energia de alta qualidade” e “está sempre aberta à cooperação, mas apenas em uma base mutuamente benéfica”. A equipe da embaixada russa pediu a Washington “que mude de ideia e se abstenha de impor iniciativas totalmente contraproducentes”.

A declaração vem depois que a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse a repórteres na quinta-feira que os ministros das Finanças do G7 discutirão o teto de preço proposto pelo governo Biden para o petróleo russo durante sua reunião na sexta-feira.

Ela argumentou que a introdução do teto de preço é “a maneira mais eficaz […] de atingir duramente a receita de [presidente russo Vladimir] Putin e isso resultará não apenas em uma queda na receita do petróleo de Putin, mas também nos preços globais de energia".

Em julho, a Agência Internacional de Energia disse em julho que a receita de exportação da Rússia em junho aumentou US$ 700 milhões mês a mês devido a preços mais altos, 40% acima da média do ano passado.

Também na quinta-feira, o vice-primeiro-ministro russo Alexander Novak alertou que a ideia de colocar um limite no preço do petróleo russo é “completamente absurda” e que se tal decisão for tomada, a Rússia “não fornecerá petróleo e derivados” para aqueles países que imporão tetos de preços “já que não trabalharemos em condições que não sejam de mercado”.

Nos últimos meses, as sanções impostas pelo Ocidente à Rússia em retaliação à operação militar especial de Moscou na Ucrânia elevaram os preços dos alimentos e da energia, provocando uma inflação recorde em alguns países, incluindo os EUA e o Reino Unido.

