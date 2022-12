Imposição de teto para preço do petróleo russo altera princípios básicos do livre mercado, diz embaixada russa nos EUA

Apoie o 247

TASS - O preço máximo do petróleo russo, introduzido pelos Estados Unidos e seus parceiros, significa na prática que os princípios básicos do livre mercado estão sendo reformulados, disse a embaixada russa nos Estados Unidos em comunicado.

"Tomamos conhecimento das alegações arrogantes da administração dos EUA em relação ao acordo com seus parceiros sobre o notório 'teto de preço' do petróleo russo", disse a embaixada. "Os estrategistas em Washington, escondendo-se atrás de nobres slogans para garantir a segurança energética dos países em desenvolvimento, mantêm um muro de silêncio sobre o fato de que os atuais desequilíbrios nos mercados de energia decorrem de suas ações mal concebidas. Primeiro de tudo - a introdução de sanções contra a Rússia e proibições de importação de energia de nosso país."

"Com uma tenacidade digna de uma melhor aplicação, o Ocidente coletivo está tentando resolver os problemas que ele mesmo criou impetuosamente", continua o documento. "Na verdade, estamos testemunhando uma reformulação dos princípios básicos do livre mercado."

Segundo diplomatas russos, "medidas como essas resultarão inevitavelmente em aumento da incerteza e imposição de custos mais altos para os consumidores de matérias-primas".

"Além disso, a partir de agora nenhum país está imune à introdução de todos os tipos de 'limites' às suas exportações, implementados por razões políticas", acrescentaram.

"Independentemente dos flertes atuais com o instrumento perigoso e ilegítimo, estamos confiantes de que o petróleo russo continuará sendo procurado", conclui o comunicado.

Membros do Grupo dos Sete (G7) e a Austrália disseram em um comunicado conjunto no sábado que concordaram em fixar o preço máximo do petróleo russo em US$ 60 por barril. A decisão deve entrar em vigor "em 5 de dezembro de 2022 ou logo depois". Uma decisão semelhante em relação aos produtos petrolíferos russos entrará em vigor em 5 de fevereiro de 2023. Os preços máximos serão anunciados separadamente posteriormente.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse em 12 de outubro que Moscou não pagaria pela prosperidade de outra pessoa e exportaria seus recursos energéticos para aqueles que impusessem limites de preço a eles. Ele chamou a prática de limites de preços de "truques de cartas" e "chantagem flagrante". Além disso, em seu discurso na Semana da Energia Russa, o presidente alertou que o preço máximo do petróleo está repleto de riscos de estabelecer preços máximos em outros setores, o que é prejudicial para a economia de mercado global e o bem-estar de bilhões de pessoas.

