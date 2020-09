Imposto de renda de Trump revela gasto de US$ 70 mil com cabeleireiros

Ivanka Trump, filha do presidente dos EUA, também teve cabeleireiros e maquiadores pagos pelo pai, que desembolsou cerca de US$ 100 mil aos profissionais edit

247 - O jornal The New York Times, o mais influente dos Estados Unidos, revelou nesta segunda-feira (28) dados do imposto de renda do presidente norte-americano, Donald Trump.

Segundo o jornal, Trump desembolsou cerca de US$ 70 mil (R$ 392 mil) para custear os gastos com cabeleireiros durante a gravação de "O Aprendiz", reality show que mostra 16 executivos competindo por uma posição em uma das empresas do apresentador e produtor do programa, o próprio Donald Trump.

Além disso, a filha de Trump, Ivanka Trump, também teve um de seus cabeleireiros e maquiadores favoritos pagos pelo pai, no valor de US$ 100 mil (R$ 560 mil).

Os gastos com estética foram declarados por Trump como "gastos empresariais", assim como suas residências, campos de golfe e sua aeronave, usada para transportá-lo entre suas casas.