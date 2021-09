Imprensa internacional destaca que Bolsonaro quer desafiar a ONU e zombar das suas normas

Apoie o 247

247 - "Bolsonaro do Brasil, desafiadoramente não vacinado, testará 'sistema de honra' da ONU", destaca em sua capa o jornal The Washington Post.

A organização "quer que os líderes que chegam para a Assembleia Geral provem que estão vacinados contra o vírus, mas os primeiros momentos estão programados para incluir o brasileiro". E ele "ainda nesta semana falou que não precisa ser vacinado, pois tem anticorpos adquiridos naturalmente", diz o jornal.

O Washington Post informa ainda que a declaração do porta-voz da ONU assinala a previsão do "sistema de honra" do órgão multilateral de, "ao passar o crachá para entrar [na assembleia], os delegados atestam que estão vacinados".

O jornal inglês The Guardian, a agência Associated Press e outros veículos de comunicação já vinham noticiando que Bolsonaro pretende "zombar" das regras da ONU e da cidade de Nova York, sobre vacinação, escreve o jornalista Nelson de Sá em sua coluna na Folha de S.Paulo.

