Imprensa japonesa divulga novos detalhes da fuga de Carlos Ghosn

O ex-presidente da aliança Renault-Nissan, Carlos Ghosn, acusado de cometer crimes financeiros, teria pegado um trem de Tóquio até Osak e depois saído do Japão

247 - A imprensa japonesa divulgou nesta segunda-feira (6) novos detalhes da fuga de Carlos Ghos, o ex-presidente da aliança Renault-Nissan, acusado de crimes financeiros. O empresário teria pegado um trem de Tóquio até Osaka, de onde embarcou em um avião para sair do Japão. A reportagem é do Portal G1.

Em 29 de dezembro, informa a reportagem, Ghosn tomou um trem de alta velocidade entre Tóquio e Osaka, informaram o jornal "Yomiuri Shimbun" e a emissora de televisão japonesa NTV.

O ex-diretor teria viajado junto com várias pessoas, as quais a polícia japonesa está tentando identificar com base em imagens das câmeras de segurança, acrescentou o jornal.