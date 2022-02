"Inaceitável", diz presidente da Turquia sobre ação militar russa na Ucrânia

Apoie o 247

247 com RT - O presidente da Turquia, Recep Erdogan, condenou a Rússia por iniciar uma ação militar contra a Ucrânia nesta quinta-feira (24).

O governo turno afirma que considera Moscou e Kiev amigos e “sente verdadeiro arrependimento” pelo conflito militar, segundo a agência de notícias Anadolu. A operação da Rússia “viola a lei internacional e representa uma ameaça à estabilidade regional”, segundo Erdogan.

O líder turco presidiu uma reunião do Conselho de Segurança Nacional depois de falar com seu colega ucraniano Volodymyr Zelensky por telefone nesta quinta-feira. A Turquia pediu a Moscou que busque a reconciliação com Kiev com base no acordo de Minsk de 2015. O documento, que a Rússia ajudou a mediar, delineou um roteiro para a paz entre Kiev e as duas regiões de Donbass que se rebelaram contra o governo central ucraniano em 2014 após um golpe armado em Kiev.

Na segunda-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que os acordos entre a Ucrânia e suas regiões separatistas de Donetsk e Lugansk estavam praticamente mortos porque Kiev se recusou a implementar sua parte do acordo por sete anos. Isso foi parte da justificativa para o reconhecimento da Rússia das regiões rebeldes como estados soberanos.

O ataque de quinta-feira foi parcialmente destinado a proteger as recém-reconhecidas Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk do contínuo assédio das forças ucranianas, disse o líder russo na manhã de segunda-feira, ao anunciar o ataque russo à Ucrânia. Moscou busca desmantelar os militares ucranianos e “desnazificar” a nação, afirmou.

A liderança turca prometeu na quinta-feira continuar apoiando a soberania e a integridade territorial da Ucrânia. Ancara disse que tomará medidas para garantir a segurança dos cidadãos turcos na Ucrânia, bem como dos tártaros da Crimeia ucranianos, que os turcos consideram um povo fraterno.

