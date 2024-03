Incêndio deixa dezenas de mortos em Bangladesh (vídeo)

Apoie o 247

Daca, 1 de março (Reuters) - Um enorme incêndio varreu um prédio de seis andares na capital de Bangladesh, Dhaka, na noite de quinta-feira, matando pelo menos 43 pessoas e ferindo dezenas, disse o ministro da saúde do país.

O fogo começou em um restaurante e rapidamente se espalhou para outros andares, disseram autoridades do serviço de bombeiros.

Pelo menos 43 pessoas morreram e outras 22 estão sendo tratadas em hospitais com queimaduras, disse o ministro da saúde, Samanta Lal Sen, a repórteres após visitar o Hospital do Colégio Médico de Dhaka.

Todos os 22 pacientes admitidos com queimaduras graves estão em estado crítico, acrescentou Sen.

Não ficou imediatamente claro o que causou o incêndio, que foi controlado após duas horas de esforços frenéticos de 13 unidades de combate a incêndios, disseram autoridades do serviço de bombeiros.

O sobrevivente Mohammad Altaf, falando com repórteres, recontou como escapou por pouco do incêndio através de uma janela quebrada. Dois de seus colegas de trabalho pereceram, disse ele.

"Quando o fogo começou na frente e quebrou o vidro, nosso caixa e atendentes fizeram com que todos saíssem. Mas ambos morreram depois. Fui para a cozinha, quebrei uma janela e pulei para me salvar", disse Altaf.

Os bombeiros usaram um guindaste para resgatar pessoas do prédio carbonizado, disseram autoridades do serviço de bombeiros.

O Diretor do Serviço de Bombeiros e Defesa Civil de Bangladesh, Brigadeiro General Main Uddin, disse que o incêndio pode ter começado devido a um vazamento de gás ou fogão.

"Era um prédio perigoso com cilindros de gás em todos os andares, até mesmo nas escadas", disse ele a repórteres.

A intensa fiscalização de Bangladesh e dos principais varejistas internacionais de vestuário que fabricam no país ajudou a evitar mais desastres no setor de vestuário desde um incêndio em 2012 e um desabamento de prédio em 2013, que juntos mataram mais de 1.200 trabalhadores.

Mas em outras indústrias, principalmente voltadas para a próspera economia doméstica de Bangladesh e sem uma ênfase igual em segurança, centenas morreram em incêndios nos últimos anos.

Incêndios são comuns na densamente povoada Dhaka, que tem experimentado um boom em novos prédios, muitas vezes construídos sem medidas de segurança adequadas. Incêndios e explosões ocorreram devido a cilindros de gás defeituosos, condicionadores de ar e má instalação elétrica.

