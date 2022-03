Incêndio é extinto na maior usina nuclear da Europa após combate causar pânico

Apoie o 247

ICL

Reuters - Um enorme incêndio em um prédio no local da maior usina nuclear da Europa, localizada na Ucrânia, foi extinto nesta sexta-feira e autoridades disseram que a usina estava operando normalmente, após ser tomada por forças russas em intensos combates que causaram alarme global.

Autoridades disseram que o incêndio no complexo de ocorreu em um centro de treinamento e não na própria usina. Um funcionário da Energoatom, a empresa estatal que administra as quatro usinas nucleares da Ucrânia, disse que não havia mais combates, o fogo foi extinto, a radiação era normal e as forças russas estavam no controle.

"O pessoal está em seus locais de trabalho, fazendo a operação normal da estação", afirmou o funcionário à Reuters em uma mensagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No entanto, ele disse que sua organização não tinha mais comunicação com os gerentes da usina, controle sobre a situação de radiação lá ou supervisão de material nuclear potencialmente perigoso em seus seis reatores e cerca de 150 contêineres de combustível irradiado.

O Ministério da Defesa da Rússia também informou que a usina estava funcionando normalmente. Atribuiu o incêndio a um "ataque monstruoso" de sabotadores ucranianos e disse que suas forças estavam no controle.

O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, afirmou que a usina não foi danificada pelo que ele acreditava ser um disparo russo. Apenas um reator estava funcionando, com cerca de 60% da capacidade. Ele descreveu o ambiente como ainda tenso, com a usina operando normalmente, mas em uma situação nada normal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A perspectiva de que a batalha na usina poderia causar um desastre nuclear em potencial derrubou os mercados financeiros mundiais.

Mesmo com esse cenário aparentemente evitado, o controle da Rússia sobre uma usina que fornece mais de um quinto da eletricidade da Ucrânia foi um grande desdobramento após oito dias de guerra em que outros avanços russos foram paralisados ​​por uma resistência feroz.

A secretária de Energia dos Estados Unidos, Jennifer Granholm, e outras autoridades ocidentais disseram que não havia indicação de níveis elevados de radiação na usina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais cedo, um vídeo da usina verificado pela Reuters mostrou um prédio em chamas e uma saraivada de disparos de artilharia, antes de uma grande bola incandescente iluminar o céu, explodindo ao lado de um estacionamento e enviando fumaça por todo o complexo.

"Europeus, por favor, acordem. Digam a seus políticos que as tropas russas estão atirando em uma usina nuclear na Ucrânia", disse o líder ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, em um discurso em vídeo. Em outro discurso mais tarde, ele pediu aos russos que protestassem.

Acredita-se que milhares de pessoas foram mortas ou feridas e mais de 1 milhão de refugiados fugiram da Ucrânia desde 24 de fevereiro, quando o presidente russo, Vladimir Putin, lançou o maior ataque a um Estado europeu desde a Segunda Guerra Mundial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Rússia já havia capturado a extinta usina de Chernobyl ao norte de Kiev, que expeliu resíduos radioativos sobre grande parte da Europa quando derreteu em 1986. A usina de Zaporizhzhia é de um tipo diferente e mais seguro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: