Incêndio em residência escolar na China mata 13 crianças

(Reuters) - Um incêndio em uma residência escolar na região central da China matou 13 estudantes e feriu outro, levando as autoridades a pedir o controle dos riscos de incêndio em locais lotados, informou a mídia estatal no sábado.

O incêndio ocorrido na sexta-feira à noite matou estudantes do terceiro ano em um dormitório masculino na escola em Yingcai, província de Henan, de acordo com a China Newsweek, uma revista semanal publicada pelo China News Service. Na China, os alunos do terceiro ano geralmente têm 9 anos de idade.

Os bombeiros extinguiram rapidamente o incêndio em um vilarejo na cidade de Nanyang, e o diretor da escola foi levado sob custódia, informou a mídia estatal.

O Ministério de Gestão de Emergências da China pediu a triagem para evitar "riscos de incêndio ocultos em lugares densamente povoados", e uma equipe de trabalho foi enviada para orientar os trabalhos de resgate e acompanhamento, relatou a Xinhua.

