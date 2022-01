Incêndio no Parlamento da África do Sul está controlado, dizem bombeiros

Apoie o 247

ANSA - O incêndio de grandes proporções que destruiu boa parte do Parlamento da África do Sul, na Cidade do Cabo, foi controlado pelos bombeiros.

Segundo o porta-voz da corporação, Jermaine Carelse, as chamas foram domadas "durante a madrugada". O fogo havia começado na manhã do último domingo (2), na ala mais antiga do complexo, e atingiu sobretudo a Assembleia Nacional, câmara baixa do Parlamento.

O plenário da casa foi inteiramente queimado, enquanto o teto desabou, segundo o porta-voz do Parlamento, Moloto Mothapo. De acordo com Carelse, a sede da Assembleia Nacional "não será usada por meses".

A ala mais antiga do edifício, inaugurada em 1884 e que abrigava patrimônios históricos do país, foi completamente destruída. No entanto, como o Legislativo estava no recesso de fim de ano, ninguém ficou ferido.

Um homem de 49 anos foi preso sob a acusação de deflagrar o incêndio, mas ainda não se sabe quais teriam sido suas motivações.

