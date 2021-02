"Independência de Taiwan" significa guerra, diz porta-voz militar chinês

Wu Qian, porta-voz do Ministério da Defesa Nacional chinês, disse na quinta-feira que o Exército de Libertação Popular (ELP) chinês tomará todas as medidas necessárias para esmagar qualquer tentativa de separar Taiwan da China, alertando que a "independência de Taiwan" significa guerra edit

247 - "Aqueles que brincam com fogo só se queimarão", disse Wu Qian em uma coletiva de imprensa em um aviso severo às forças separatistas que defendem a "independência de Taiwan".

As recentes atividades militares do ELP no Estreito de Taiwan foram uma resposta solene à interferência de forças externas e provocações das forças da "independência de Taiwan", disse Wu, acrescentando que foram ações necessárias em meio à atual situação de segurança através do Estreito para salvaguardar a soberania e a segurança nacionais.

Taiwan é parte inalienável do território chinês, e a questão de Taiwan é um assunto interno da China e não tolera interferência de nenhuma força externa, disse Wu, segundo o Diário do Povo.

