As empresas indianas já utilizam outras moedas para pagar quase metade do carvão russo edit

RT - As empresas indianas estão se afastando do uso do dólar ao comprar recursos russos, especificamente carvão, relata a Reuters. Evitar a moeda americana está reduzindo o risco de violar as sanções ocidentais contra a Rússia.

Os compradores indianos pagaram 44% de todo o carvão russo comprado em junho em outras moedas em vez do dólar, de acordo com dados analisados pela Reuters. O yuan chinês representou 31% desses pagamentos e o dólar de Hong Kong 28%, enquanto o euro representou menos de 25% e o dirham dos Emirados em torno de 15%.

A Índia começou a comprar ativamente petróleo e carvão da Rússia, após o início da operação militar especial de Moscou na Ucrânia. Esta parceria é mutuamente benéfica, pois permite que Nova Delhi adquira grandes quantidades de recursos a um preço mais baixo e que Moscou tenha um comprador confiável de combustíveis fósseis que não é influenciado pelas sanções ocidentais.

De fato, a Índia e a China representam agora quase 40% do volume de exportação de petróleo russo, como já foi relatado anteriormente pela Reuters.

Por enquanto, o dólar americano continua sendo a moeda dominante nas importações de commodities indianas. Entretanto, em suas negociações com a Rússia, bancos e empresas comerciais tentam evitar o dólar por medo de sanções.

Em abril, o porta-voz presidencial russo Dmitry Peskov proclamou que a transição para pagamentos em moedas nacionais é um "processo imparável".

