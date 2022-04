Índia aumenta importações de petróleo russo apesar de alertas dos EUA

Apoie o 247

ICL

247 - A Índia aumentou suas compras de petróleo russo apesar do alerta dos Estados Unidos para que não o faça, informa a agência Bloomberg.

"As refinarias de petróleo estatais estão agora analisando acordos negociados em particular, em vez de comprar por meio de licitações públicas, a fim de obter melhores preços, de acordo com funcionários e comerciantes de refinarias indianas", escreve a agência.

Há uma semana, a Casa Branca disse estar pronta para ajudar a Índia a diversificar suas importações energéticas. O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que não interessa à Índia comprar o petróleo russo, que vem com grandes descontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE