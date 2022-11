Índia decide duplicar comércio com a Rússia

Apoie o 247

247 - A Índia decidiu em um "futuro próximo" duplicar seu comércio com a Rússia, apesar das sanções impostas pelos EUA e outros países ocidentais contra Moscou, informa o site russo RT.

O veículo citou a ata de uma reunião de alto nível realizada em setembro sobre transações em rupias indianas. De acordo com esses documentos, o Departamento de Comércio do país asiático, com base nos comentários de vários exportadores e entidades comerciais, anunciou que estava pronto para apoiar a iniciativa e que "esperava dobrar o comércio" entre Nova Délhi e Moscou " no futuro próximo".

Atualmente, já há um aumento no comércio entre os dois países, principalmente devido a uma maior importação de petróleo russo pela Índia, que originalmente representava menos de 1% do total de compras de petróleo. Agora importa cerca de 20% da Rússia.

O anúncio foi feito durante uma reunião do Departamento de Serviços Financeiros, anunciada em julho pelo Reserve Bank of India (RBI) para discutir a questão do comércio exterior em rúpias. A reunião contou com a presença de representantes do governo, da Associação Bancária da Índia e de bancos privados.

Na semana passada, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, reuniu-se em Moscou com seu homólogo indiano, Subrahmanyam Jaishankar, para promover a cooperação em investimentos, comércio, transporte, logística, uso de moedas nacionais em transações bilaterais e projetos no setor de energia, especialmente na plataforma do Ártico e no Extremo Oriente russo.

