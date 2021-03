Índia detecta nova variante de coronavírus e tem maior número diário de casos desde o mês de novembro

247 - O Ministério da Saúde da Índia anunciou, nesta quarta-feira (24), que autoridades do país detectaram uma "nova variante dupla mutante" do coronavírus ainda não catalogada. Em comunicado, a pasta afirmou que, "embora variantes preocupantes e uma nova variante dupla mutante tenham sido encontradas na Índia, elas não foram detectadas em número suficiente para estabelecer uma relação direta ou explicar o rápido aumento de casos em alguns estados".

O país registou 47.262 novos casos do coronavírus nesta quarta, o maior número desde o começo de novembro, e mais 275 mortes. Com 11,7 milhões infectados e 160 mil óbitos, a Índia é o 3º mais afetado do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos (30,6 milhões) e do Brasil (12,1 milhões).

A Índia relatou vários casos das variantes britânica, sul-africana e brasileira. nessa terça-feira (23), o Brasil bateu o recorde de casos da Covid-19, com 3,2 mil mortes em 24 horas, apontou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Inscreva-se no canal de cortes do 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.