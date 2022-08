Índia diz que importação de petróleo da Rússia é 'o melhor negócio possível'

Apoie o 247

Sputnik Brasil - A chancelaria indiana atirou de novo contra críticas ocidentais devido à compra do petróleo russo, explicando que as pessoas no país não podem suportar preços mais altos.

Subrahmanyam Jaishankar, ministro das Relações Exteriores indiano, defendeu a compra de petróleo russo pela Índia em meio a críticas de países ocidentais.

Para ele, a maior democracia do mundo está fazendo isso para garantir que seus cidadãos não sejam sobrecarregados com os altos preços dos produtos petrolíferos.

"Tenho um país com renda per capita [anual] de US$ 2.000 [R$ 10.295]. Estas não são as pessoas que podem pagar preços mais altos de energia. É minha obrigação e dever moral assegurar-lhes o melhor negócio possível", disse na terça-feira (16) Jaishankar enquanto falava à diáspora indiana em Bangkok, Tailândia.

Ele afirmou também que a Índia não estava fazendo nada discretamente, e que Nova Deli explicou seu posicionamento aos EUA e aos países europeus amigos.

A Índia aumentou significativamente suas aquisições de petróleo russo depois que os países ocidentais impuseram sanções à Rússia por sua operação militar especial na Ucrânia. Isso levou a críticas de países na Europa e na América do Norte, que expressaram a vontade de enfraquecer a economia da Rússia e suas Forças Armadas como consequência.

No entanto, em abril, Nova Deli apontou que a Índia estava importando menos em um mês que a União Europeia em apenas um dia.

Apesar de os EUA e o Canadá já terem proibido a entrada do hidrocarboneto com origem russa, a UE apenas embargará o petróleo da Rússia a partir de dezembro de 2022, enquanto os produtos petrolíferos serão interditados a partir de fevereiro de 2023, com exceções para a Bulgária, Eslováquia, Hungria e República Tcheca, que continuarão podendo importar através do oleoduto Druzhba até 2024.

