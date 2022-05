Índia e Paquistão sofrem com ondas de calor, falta de luz e escassez de água

Apoie o 247

247 - A Índia e o Paquistão estão sendo atingidos por uma onda de calor na última semana. As temperaturas ultrapassam os 45ºC e chegam a atingir 50ºC. Os países têm sofrido com cortes de eletricidade e escassez de água. Somados, os países têm mais de 1,5 bilhão de habitantes.

Segundo reportagem do G1, especialistas apontam que o fenômeno deverá ser registrado cada vez com mais frequência no futuro, consequência das mudanças do clima.

Na Índia, o calor extremo afetou o noroeste e o centro da Índia, de acordo com o departamento meteorológico do país. A capital, Nova Délhi, chegou a registrar 46ºC na última semana.

No noroeste da Índia, no estado de Rajastão, foram realizados cortes de energia em fábricas para reduzir o consumo e as principais usinas estão enfrentando escassez de carvão.

As chuvas na região estão previstas para junho e julho, e até esse período bilhões de pessoas sofrem com o desabastecimento de água.

Ao mesmo tempo, diante do calor, diversos incêndios têm sido registrados. Bombeiros, na última quinta-feira, 28, precisaram trabalhar para conter o fogo nos enormes aterros sanitários da Nova Délhi.

Já no Paquistão, as temperaturas estão cerca de 8ºC acima do normal em algumas partes do país, segundo a Sociedade Meteorológica do Paquistão. No país, a onda de calor já bateu a casa dos 48ºC.

A agricultura, que emprega cerca de 40% da população local, sofre com o desabastecimento de água.

As ondas de calor já mataram mais de 6,5 mil pessoas na Índia desde 2010.

