Índia: Polícia acusa ratos por sumiço de quase 600kg de maconha apreendida

247 - A polícia indiana informou a um tribunal que mais de meia tonelada de maconha apreendida havia desaparecido após uma "infestação de ratos" em uma delegacia. A alegação foi dada pela autoridade policial de Mathura, no estado de Uttar Pradesh, depois que um juiz cobrou explicações sobre o sumiço da droga.

De acordo com o jornal local The Times of India, em matéria reproduzida no UOL, a maconha havia sido apreendida em dois casos distintos e armazenada em duas embalagens, uma com 386 kg e outra com 195 kg, e o valor estimado dos entorpecentes chega a quase R$ 400 mil. No total, teriam sumido 581 kg de maconha.

Em um relatório enviado ao juiz, o promotor de polícia informou que "não há lugar na delegacia onde os bens armazenados possam ser salvos dos ratos". Segundo ele, a maconha restante, não consumida pelos roedores, foi destruída pelos oficiais, informou o jornal. O promotor foi além: "Por serem pequenos, os ratos não têm medo da polícia, nem os policiais podem ser considerados especialistas na solução do problema", disse ao tribunal.

