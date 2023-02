Índia propõe diplomacia e diálogo para encerrar a guerra na Ucrânia

Apoie o 247

BENGALURU (Reuters) - A Índia reiterou sua posição sobre a guerra na Ucrânia nesta quarta-feira, dizendo que é hora de diálogo e diplomacia, já que autoridades financeiras do Grupo dos 20 (G20) iniciaram uma reunião perto da cidade de Bengaluru, no sul do país.

"A era de hoje não é de guerra. Democracia, diálogo e diplomacia são o caminho a seguir", disse Anurag Thakur, ministro da Informação da Índia, em entrevista coletiva após dar as boas-vindas aos delegados à reunião que termina no sábado. Ministros das Finanças e chefes de bancos centrais dos países do G20 participarão da reunião na sexta-feira.

A reunião no retiro de verão de Nandi Hills é o primeiro grande evento da presidência do G20 da Índia e a guerra na Ucrânia provavelmente terá destaque durante os procedimentos. O primeiro aniversário da invasão russa de seu vizinho cai na sexta-feira.

A Índia manteve uma postura neutra em relação à guerra, recusando-se a culpar a Rússia pela invasão, buscando uma solução diplomática e aumentando suas compras de petróleo russo no ano passado.

