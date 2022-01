Índia relata aumento de cinco vezes nos casos de Covid-19 desde início do ano

Apoie o 247

(Xinhua) - A Índia relatou no domingo 159.632 novos casos de COVID-19, o que representa um aumento de mais de cinco vezes desde o início do novo. No dia 1 de janeiro, o número total de novos casos era de apenas 27.553.

O vírus continua se espalhando em um ritmo sem precedentes, em grande parte impulsionado pela variante Ômicron altamente transmissível (B.1.1.529), que agora está presente em 27 estados.

Os números diários de casos ainda não correspondem aos enormes números do ano passado vistos durante a segunda onda brutal de COVID-19, enquanto milhares morriam a cada dia e crematórios mantinham piras 24 horas para cremação em massa de vítimas da pandemia.

Desde a última segunda-feira, as infecções diárias aumentaram mais de quatro vezes, uma indicação que tem preocupado especialistas que temem que os hospitais do país possam voltar a ficar sobrecarregados.

Os hospitais em toda a Índia já tiveram que lutar por suprimentos de oxigênio para manter os pacientes vivos.

Para evitar a propagação de infecções, as autoridades em muitos estados como Délhi, Uttar Pradesh, Punjab, Tamil Nadu, West Bengal e Karnataka estão implementando restrições como toque de recolher noturno, ordenando uma redução em encontros e fechamento de shoppings e locais de lazer.

Os dados mostram que o país relatou no ano passado mais de 100.000 casos em 6 de junho.

Atualmente, Maharashtra, um dos estados mais afetados pela pandemia de COVID-19, registrou 41.434 casos em 24 horas. Seguido por Délhi e West Bengal, que registraram 20.181 casos e 18.802 casos, respectivamente, durante as últimas 24 horas.

"Os casos ativos hoje representam 1,66 por cento do total de infecções, enquanto a taxa nacional de recuperação de COVID-19 é atualmente de 96,98 por cento", afirmou o Ministério de Saúde Federal no domingo.

"A taxa de positividade diária foi registrada em 10,21 por cento, enquanto a taxa de positividade semanal foi registrada em 6,77 por cento".

Enquanto isso, o Ministério de Saúde afirmou na sexta-feira que as pessoas que voam do exterior precisarão ficar em quarentena por uma semana após pousarem na Índia e fazer o teste no oitavo dia.

