Indonésia pede que G20 ajude a acabar com a guerra na Ucrânia

Reuters - A Indonésia instou o G20 nesta sexta-feira (8) a ajudar a acabar com a guerra na Ucrânia, enquanto ministros das Relações Exteriores do grupo se reuniram para uma cúpula que colocou alguns dos críticos mais ferrenhos da invasão da Rússia na mesma sala que o principal diplomata de Moscou.

A preparação para a reunião na ilha indonésia de Bali foi dominada pela guerra e seu impacto na economia global, com altos funcionários dos países ocidentais e do Japão enfatizando que não seria "negócios como sempre" a pauta do fórum.

Gritos de "Quando você vai parar a guerra" e "Por que você não para a guerra" foram ouvidos quando o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, apertou a mão de sua colega indonésia Retno Marsudi no início da reunião.

Sublinhando as tensões em acúmulo, Retno disse que colegas do G7 a informaram que não poderiam participar do jantar de boas-vindas de quinta-feira, onde Lavrov estava presente.

"É nossa responsabilidade acabar com a guerra mais cedo ou mais tarde e resolver nossas diferenças na mesa de negociações, não no campo de batalha", disse ela na sexta-feira na abertura das discussões.

Invocando a diversidade religiosa da Indonésia como um exemplo de como crenças divergentes podem coexistir harmoniosamente, Retno instou o G20 a "encontrar um caminho a seguir" para enfrentar os desafios que se espalham pelo mundo. Ela disse que as repercussões da guerra, incluindo o aumento dos preços da energia e dos alimentos, atingirão mais duramente os países de baixa renda.

Um alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores da Indonésia disse à Reuters que nenhum comunicado é esperado da reunião desta sexta-feira.

"Com a presença e participação da Rússia, certamente duvido que haja consenso sobre a Ucrânia, por exemplo", disse um alto funcionário do Departamento de Estado dos EUA antes da cúpula.

