'Indústria alemã entraria em colapso sem gás russo', alerta presidente da federação das indústrias do país

Apoie o 247

ICL

Do RT - A espinha dorsal da economia alemã – sua indústria – entraria em colapso se Berlim decidir impor um embargo ao gás russo, alertou o presidente da associação industrial do país.

Aparecendo no talk show político Maybrit Illner na quinta-feira, Siegfried Russwurm, presidente da Federação das Indústrias Alemãs (BDI), cruzou espadas com outros convidados que pediam a eliminação imediata do gás russo. Russwurm apontou que se tal embargo fosse introduzido, as implicações seriam imensas, indo muito além de um “limite de velocidade” nas rodovias e “recessão e desemprego”, como sugeriu o apresentador.

Sem o gás russo, haveria um “colapso virtual de nossas redes industriais”, prevê o chefe da BDI. Ele acrescentou que no momento era impossível colocar um preço nas perdas potenciais e dar uma estimativa de quanto isso custaria ao alemão médio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“ Estamos falando de um tipo completamente diferente de colapso de nossa indústria”, argumentou Russwurm, acrescentando que a Alemanha poderia ver a desintegração da própria indústria da qual “se orgulhava por nos ver durante a pandemia de Covid”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente do BDI também discordou do apelo de um ativista do 'Fridays for Future' para se afastar completamente do gás e adotar as energias renováveis ​​em vez de se tornar "dependente de algum outro autocrata, de quem não falta em todo o mundo". Segundo Russwurm, o gás é uma “ fonte de energia extremamente eficiente, inclusive em termos climáticos”. O chefe da Federação das Indústrias Alemãs enfatizou que a Alemanha havia aprovado anteriormente um plano para eliminar gradualmente o carvão apenas na suposição de que o país estaria recebendo gás natural suficiente.

Enquanto alguns dos outros convidados do programa alegaram que era simplesmente imoral financiar a “guerra de Putin” na Ucrânia, Russwurm, em contraste, opinou que, ao comprar gás russo, a Alemanha estava apenas financiando o regime na Rússia, mas não sua campanha militar. diretamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Russwurm enfatizou que Berlim deveria se preparar para qualquer eventualidade, incluindo Moscou “desligar o gás”, mas questionou se precipitar isso era uma boa ideia para a Alemanha.

O presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto na quinta-feira exigindo que os países que impuseram sanções a Moscou paguem pelo gás russo em rublos a partir de 1º de abril. afastá-lo “gratuitamente”.

Nesse mesmo dia, o ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, e o ministro da Economia alemão, Robert Habeck, deixaram claro que Paris e Berlim não seriam “chantageados” por Moscou e recusaram pagamentos em rublos citando os termos dos contratos de gás existentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde o início da ofensiva militar da Rússia contra a Ucrânia em 24 de fevereiro, Moscou foi atingida por uma série de sanções econômicas sem precedentes. Os EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália, Japão e toda a UE visaram, entre outras coisas, os ativos do banco central da Rússia, alguns dos principais bancos comerciais do país e indústrias inteiras. O governo russo prometeu retaliar com contramedidas próprias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE