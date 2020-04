Infectologista da equipe de Trump defende para os EUA quarentena em todo o país

O infectologista Anthony Fauci, que integra a força-tarefa do presidente Donald Trump no combate à pandemia de coronavírus, defende que o ideal é decretar uma quarentena para todo o país. Fauci disse que acredita que deve haver uma ordem de ficar em casa ordenada pelo governo federal, algo que o presidente Donald Trump ainda não fez edit

247 - Na situação em que os casos confirmados de coronavírus nos EUA passaram de 242 mil, com mais de 5,6 mortos, o infectologista Anthony Fauci, da força-tarefa do presidente Trump para o combate à pandemia nos Estados Unidos, disse que não entende por que a quarentena ainda não foi estabelecida em todo o país. As declarações foram dadas em entrevista à CNN.

A força tarefa da Casa Branca para a pandemia estima que entre 100 e 240 mil pessoas possam morrer, mesmo se a ordem de quarentena obrigatória for respeitada.

Trump disse ontem que não planeja emitir uma ordem federal determinando a quarentena nacional porque cada estado tem seu nível de casos de coronavírus, informa o UOL.

