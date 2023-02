Inflação anual alemã chega a quase 10% em razão da guerra

Apoie o 247

ICL

BERLIM (Reuters) - A taxa de inflação da Alemanha não deu sinais de diminuir no início do ano, uma vez que as pressões sobre os preços de energia e alimentos continuaram altas devido à guerra na Ucrânia.

Os preços ao consumidor alemão, harmonizados para comparação com outros países da União Europeia, subiram 9,2% no ano em janeiro, mostraram dados do escritório federal de estatísticas na quarta-feira.

Em comparação com dezembro, os preços aumentaram 0,5%, acrescentou, confirmando dados preliminares tanto mensais quanto anuais.

De acordo com os padrões não harmonizados, os preços ao consumidor na Alemanha subiram 8,7% no ano em janeiro e 1,0% no mês. Isso segue as taxas de inflação revisadas de 8,1% em dezembro e 8,8% em novembro.

"Após uma desaceleração no final do ano passado, a taxa de inflação permanece em um nível alto", disse Ruth Brand, presidente do escritório de estatísticas alemão.

O economista-chefe do Commerzbank, Joerg Kraemer, disse que, após a revisão metodológica da cesta de inflação, "não houve uma tendência clara de queda na inflação desde o outono".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.