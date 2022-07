Inflação nos EUA sobe e acumula alta de 6,8%

Apoie o 247

ICL

247 - A inflação nos Estados Unidos medida pelo Índice de Preços para Despesas com Consumo Pessoal (PCE) aumentou e acumulou alta de 6,8% nos 12 meses encerrados em junho, de acordo com números do Departamento de Comércio. Foi o valor é o maior desde 1982. Na comparação com o mês de maio, a alta foi de 1%, a maior desde 2005.

O valor, de 6,8%, supera o maior em 40 anos registrado em março de 2022, de 6,6%.

O indicador ficou acima do esperado pelo mercado, com alta de 0,6% na comparação mensal ante as projeções de 0,5%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.