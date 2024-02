"Injustiça mais duradoura em nosso mundo", diz chanceler chinês sobre genocídio palestino (vídeo)

Apoie o 247

247 - O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou que é preciso fazer justiça com o povo palestino ao longo dos anos e que é preciso garantir o direito desse povo.

"Gerações de palestinos foram deslocados, incapazes de retornar às suas casas até hoje. Esta é a injustiça mais duradoura em nosso mundo", afirmou o chanceler.

Ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi: "Generaciones del pueblo palestino han sido desplazadas, sin poder regresar a sus hogares hasta el día de hoy. Esta es la injusticia más duradera en nuestro mundo". pic.twitter.com/7weuAQr66i — Palestina Hoy (@HoyPalestina) February 18, 2024

