Instituto chinês divulga relatório sobre limitações e desvantagens da democracia americana

Rádio Internacional da China - A Sociedade de Pesquisa de Direitos Humanos da China divulgou no dia 23 o relatório “Limitações e desvantagens da democracia americana”.

Segundo o documento, a democracia americana não deve e nem pode ser a única e a melhor maneira para realizar a democracia moderna. Desde o início, o sistema americano é cheio de limitações históricas e problemas reais.

O relatório indica que a partir dos anos de 70 do século passado, a vida política dos Estados Unidos está cada vez mais polarizada. As divergências entre os dois partidos diminuíram a união da sociedade norte-americana. Ao mesmo tempo, os EUA aplicam sempre padrões duplos sobre os movimentos democráticos. Por um lado, Washington apoia as manifestações violentas em outros países e por outro lado, reprime manifestações dentro do país.

O documento enfatiza que um país não deve orientar a democracia em outros países, nem tem a qualidade de exportar sua democracia. No entanto, os EUA são demasiadamente confiantes no seu modelo democrático e o exercem à força em todo o mundo. Esta é uma conduta exatamente antidemocrática.

