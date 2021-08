Instrumento detecta exoplaneta com apenas 40% da massa da Terra

247 - Estudiosos detectaram um exoplaneta com cerca de 40% da massa da Terra em uma estrela a 35 anos-luz daqui. Eles usaram o Very Large Telescope, no Chile, e que é uma instalação do European Southern Observatory (ESO). O estudo foi liderado por Olivier Demangeon, da Universidade do Porto, em Portugal, segundo a coluna Mensageiro Sideral, publicada no jornal Folha de S.Paulo.

A pesquisa indicou a presença de pelo menos quatro planetas, possivelmente cinco, ao redor da estrela L 98-59. Três deles eram previamente conhecidos, tendo sido descobertos pelo satélite Tess em 2019.

O resultado foi possível por causa do Espresso, espectrógrafo instalado em 2018 no VLT com precisão bem maior que a de seus predecessores.

As conclusões da pesquisa foram aceitas para publicação no periódico Astronomy & Astrophysics.

