Integridade territorial da Síria é muito importante, diz aiatolá Khamenei a Erdogan

Agência Tasnim - O líder da Revolução Islâmica, o aiatolá Seyed Ali Khamenei, descreveu a questão da integridade territorial da Síria como “muito importante”, dizendo que qualquer ação militar no norte da Síria definitivamente prejudicará toda a região e beneficiará os terroristas.

Combater o terrorismo é uma obrigação, “mas uma incursão militar na Síria beneficiará os terroristas. É claro que os terroristas não estão limitados a um grupo específico”, disse o aiatolá Khamenei em uma reunião nesta terça-feira, 19, com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que está em Teerã para participar de uma cúpula tripartite destinada a ajudar a restaurar a paz e a estabilidade na Síria devastada pela guerra.



O presidente russo, Vladimir Putin, foi a Teerã para a cúpula com o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, e Erdogan.



Referindo-se ao apelo do presidente turco para a cooperação do Irã no combate a grupos terroristas, o líder disse: “Definitivamente cooperaremos com você na batalha contra o terror”.



O aiatolá Khamenei acrescentou que o Irã considera a segurança na Turquia e suas áreas fronteiriças como sua e pediu à Turquia que siga uma abordagem semelhante em relação à sua vizinha Síria.

“As questões sírias devem ser resolvidas por meio de negociações, e Irã, Turquia, Síria e Rússia devem resolver essa questão por meio do diálogo”, enfatizou o aiatolá Khamenei.



O líder enfatizou a importância da cooperação “útil e necessária” entre o Irã e a Turquia em todas as questões regionais, dizendo: “Sempre defendemos seu governo em questões internas e contra (instâncias de) interferência e, como você disse, temos sido amigos em tempos difíceis e oramos pela nação muçulmana da Turquia”.



Em outra parte de suas observações, o aiatolá Khamenei também apontou para a questão da Palestina e afirmou que o regime israelense é uma das principais forças que estão causando uma cunha entre os países muçulmanos.



O líder acrescentou que o regime dos EUA e de Israel não podem parar o movimento profundamente enraizado dos palestinos.



O aiatolá Khamenei enfatizou que os EUA e o regime sionista não são confiáveis ​​e disse: “Hoje, nem o regime sionista, nem os EUA, nem outros serão capazes de parar o movimento profundo dos palestinos, e o resultado final será o interesse do povo palestino”.



O aiatolá Khamenei enfatizou que a manutenção da dignidade e honra da Ummah Islâmica depende de superar as diferenças e permanecer vigilante contra políticas divisórias e disse que o regime sionista usurpador, apoiado pelos Estados Unidos, é um dos fatores que semeiam discórdia e hostilidade na região.



O líder mais uma vez reiterou que a Palestina é a primeira e principal questão do mundo muçulmano e enfatizou que, apesar da “inclinação” de alguns governos regionais para Israel, as nações muçulmanas são “profundamente contra” o regime de ocupação.



O aiatolá Khamenei também disse que o volume e a qualidade das relações econômicas e da cooperação entre o Irã e a Turquia são muito menores do que as capacidades existentes, acrescentando: “Esta questão deve ser resolvida nas conversas entre os presidentes (dos dois países)”.



O líder também saudou o retorno de Nagorno-Karabakh ao Azerbaijão, mas enfatizou que a República Islâmica se oporia a qualquer política de fechamento da fronteira entre o Irã e a Armênia “porque essa fronteira é uma rota de conexão que existe há milhares de anos”.



Durante a reunião, que também contou com a presença do presidente Raisi, o líder turco destacou a importância de reforçar a unidade entre as nações muçulmanas e promover a solidariedade entre Teerã e Ancara.



Erdogan disse que seu país nunca ficou em silêncio diante da injustiça contra o Irã e enfatizou a importância de fortalecer as relações bilaterais em todos os campos.

A Turquia sempre se opôs a sanções unilaterais contra o Irã e continuaria a apoiar os direitos legítimos de Teerã conforme o acordo de 2015, oficialmente conhecido como Plano de Ação Abrangente Conjunto, acrescentou.



O presidente turco observou que o Irã e a Turquia combatem os terroristas há muitos anos e disse que os grupos terroristas na Síria são apoiados pelos países ocidentais, incluindo Alemanha, Grã-Bretanha e particularmente os EUA, que estão fornecendo armas.



Ele disse que a Turquia busca uma posição clara sobre a integridade territorial da Síria e espera que o governo do país árabe inicie abordagens políticas.



Os comentários vieram após declarações de Erdogan nos últimos meses de que em breve lançará uma ofensiva militar no norte da Síria para derrotar os combatentes curdos que a Turquia considera “terroristas”.



O Irã e a Turquia assinaram oito acordos após a conclusão das reuniões.

