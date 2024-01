Inteligência Artificial poderá afetar 40% dos empregos no mundo, diz relatório do FMI

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Um relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) aponta que o avanço da Inteligência Artificial (IA) poderá afetar 40% dos empregos em todo o mundo. A análise aponta, ainda, que a influência da IA será mais pronunciada nas economias avançadas, onde até 60% dos empregos podem ser afetados, especialmente aqueles de natureza mais qualificada.

Apesar disso, a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, afirmou em uma entrevista à agência de notícias France-Presse (AFP), que os impactos não são necessariamente negativos, pois também podem resultar em "aumento dos rendimentos”.

continua após o anúncio

O relatório do FMI, divulgado antes das reuniões do Fórum Econômico Mundial em Davos, que começa nesta segunda-feira (15), na Suíça, alerta para o potencial agravamento das desigualdades salariais. A classe média pode ser particularmente prejudicada, enquanto trabalhadores com salários mais elevados podem experimentar um aumento proporcionalmente superior aos ganhos de produtividade proporcionados pela IA.

Ainda conforme o relatório, Singapura, Estados Unidos e Canadá são os países que estão melhor preparados até agora para a integração da IA. "Devemos concentrar-nos nos países de rendimento mais baixo", disse Georgieva.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: