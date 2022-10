Inteligência britânica previu guerra na Ucrânia há 30 anos

Apoie o 247

Artigo de Phil Miller publicado no Daily Maverick . Tradução automática do Consortium News

Quando a inteligência britânica alertou que o presidente russo Vladimir Putin estava prestes a atacar a Ucrânia no início deste ano, a previsão dos espiões ganhou muitos aplausos. No entanto, sua previsão refletia um cenário que Whitehall sabia há muito tempo que poderia se desenrolar.

Em maio de 1992, apenas seis meses após a dissolução da União Soviética, o então primeiro-ministro britânico John Major estava sendo informado por sua equipe. Eles estavam preocupados com um possível confronto entre a Rússia e a Ucrânia sobre a Crimeia.

A península no Mar Negro pertencia à Rússia até que a União Soviética a presenteou à Ucrânia em 1954. Pelo resto da Guerra Fria, a Crimeia manteve uma presença russa significativa, incluindo um porto de água quente estrategicamente importante para a marinha do Kremlin.

Tal era a força do legado da Rússia na área que, durante os anos 1990, os políticos locais queriam um referendo sobre a independência da Ucrânia. “A maior parte da população da Crimeia é russa”, disse um conselheiro a Major em uma nota manuscrita.

Eles alertaram: “Se a Crimeia se tornar independente, a capacidade da Ucrânia de controlar a frota do Mar Negro – baseada em Sebastopol – vai junto”.

Gordon Barrass, um alto funcionário da inteligência do Reino Unido, acrescentou:

"Os ucranianos tentarão impedir que o referendo seja realizado... A questão despertará paixões entre nacionalistas em Kiev e Moscou e poderá provocar conflitos interétnicos na Crimeia."

Entre os que viviam na Crimeia estavam os tártaros, uma comunidade muçulmana histórica que havia sido brutalmente oprimida sob o domínio soviético e queria permanecer parte da Ucrânia.

Percy Cradock, um veterano diplomata britânico e chefe de inteligência, alertou que a situação “excita fortes emoções na Crimeia e entre o poderoso lobby nacionalista em Kiev (assim como em Moscou)”.

Ele acreditava: “Deve haver uma possibilidade real de que a situação saia do controle. Isso pode significar violência na Crimeia e sérios confrontos entre a Rússia e a Ucrânia”.

Soberania da Ucrânia questionada

No evento, houve um acordo confuso. O parlamento da Crimeia declarou independência, ao mesmo tempo em que reconhecia a autoridade da Ucrânia. No entanto, a situação permaneceu volátil.

O conselheiro de política externa de Major e ex- embaixador em Moscou, Rodric Braithwaite, escreveu uma nota confidencial que hoje seria considerada herética.

“Não está totalmente claro, mesmo para os ucranianos, muito menos para os russos, que a Ucrânia é um país real”, observou Braithwaite. “Daí as tensões entre os dois.”

Braithwaite, que passou a presidir o Comitê Conjunto de Inteligência no final de 1992, deu ao primeiro-ministro uma história resumida da região, que remonta à Idade Média. Ele destacou a “fome artificial que [o líder soviético Joseph] Stalin impôs à Ucrânia em 1930-31, quando muitos milhões de camponeses foram deportados ou morreram de fome”.

“Portanto, não foi surpresa que muitos ucranianos tenham saudado os alemães como libertadores em 1941, e que um grande número tenha concordado em se juntar ao exército alemão”, raciocinou Braithwaite, referindo-se aos colaboradores nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.

'Uma parte integrante da Rússia'

Embora esses grupos de resistência tenham sido derrotados por Stalin, o nacionalismo ucraniano sobreviveu como um movimento político. “Ao longo de 1990, o número e o tamanho das manifestações populares pela independência aumentaram”, observou Braithwaite, acrescentando que a Rússia parecia um “império” para os ucranianos.

Por outro lado, ele disse: “Os russos simplesmente não reconheceriam a imagem. Para os russos, a Ucrânia é parte integrante da Rússia, sua história e sua cultura. A língua ucraniana não é mais do que um dialeto.”

Ele continuou:

“Não encontrei um único russo, mesmo entre os mais sofisticados, que realmente acredite que a Ucrânia está agora permanentemente separada da pátria.”

Em uma observação sincera, Braithwaite disse:

“Os ucranianos sabem disso. Eles também sabem que a própria Ucrânia está dividida: entre os ultranacionalistas… a Ucrânia Ocidental… e o Leste que é predominantemente habitado por russos étnicos.”

À medida que as tensões aumentavam, um documento de planejamento confidencial de Whitehall alertou: “Precisamos prestar mais atenção à Ucrânia”. Ele observou que havia “medos de fidelidade de longo prazo à minoria étnica russa (22% da população)” e preocupações de que o presidente Boris Yeltsin “será substituído por nacionalistas/neoimperialistas” no Kremlin.

'Reabsorvido pela Rússia'

No final de 1993, os planejadores do Ministério das Relações Exteriores pensaram que “a Ucrânia poderia ser reabsorvida pela Rússia, a menos que enfrentasse a necessidade de dolorosas reformas econômicas e políticas” para torná-la menos dependente do dinheiro de Moscou.

O vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Borys Tarasyuk, não contestou a análise quando diplomatas britânicos foram a Kiev para encontrá-lo no início de 1994 para “cerca de seis horas de trocas confidenciais”.

Tarasyuk acreditava que Moscou “estava determinada a tentar afirmar o máximo de controle possível sobre todas as repúblicas da antiga União Soviética” e “usaria a estratégia bem testada de desestabilizar seus vizinhos para justificar a intervenção”.

O político ucraniano aparentemente estava “particularmente exercitado sobre a Crimeia, onde eleições recentes demonstraram a força do sentimento separatista pró-Rússia”.

Roger Bone, um diplomata britânico sênior que mais tarde administraria a gigante de armas Boeing, “assegurou a Tarasyuk que o Ocidente estava muito atento ao risco de uma mudança na política externa russa” e “não concordaria com o restabelecimento de uma esfera russa de influência”.

Batalha por Influência

Foram feitos planos para trazer a economia da Ucrânia para a órbita ocidental, promovendo a privatização e o envolvimento com o Fundo Monetário Internacional. A ajuda financeira deveria estar condicionada à reestruturação da economia da Ucrânia para um modelo de livre mercado.

Levaria mais 20 ou 30 anos para que o significado dessas discussões se tornasse totalmente aparente. Em 2014, o presidente democraticamente eleito da Ucrânia foi derrubado em um “golpe popular" depois de optar por um acordo econômico com a Rússia em vez da União Europeia.

A Rússia, agora liderada pelo nacionalista Vladimir Putin, reagiu à perda de seu aliado anexando a Crimeia. Os moradores supostamente votaram por 97% para se juntar à Rússia em um referendo, que foi boicotado pelos tártaros e não reconhecido pela Grã-Bretanha.

Enquanto isso, Moscou ajudou a desestabilizar a região de Donbass, no leste da Ucrânia, apoiando rebeldes separatistas em Donetsk e Luhansk. As negociações de paz falharam e o conflito aumentou dramaticamente em fevereiro, quando Putin lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia.

Putin agora está repetindo sua tática de referendo ao realizar urnas disputadas no Donbass, apesar da guerra em andamento. Embora a inteligência britânica tenha recentemente ganhado crédito por prever o conflito, os arquivos desclassificados deixam claro que este era um risco que Whitehall conhecia há muito tempo.

Phil Miller é o repórter-chefe do Declassified UK. Ele é o autor de Keenie Meenie: The British Mercenaries Who Got Away With War Crimes. Siga-o no Twitter em @pmillerinfo

