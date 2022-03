Inteligência dos EUA diz que Coreia do Norte voltou a testar sistema de mísseis balísticos intercontinentais

Apoie o 247

247 - Agências de inteligência dos Estados Unidos avaliam que os dois recentes lançamentos de mísseis de curto alcance da Coreia do Norte foram projetados para testar secretamente elementos de um novo sistema de mísseis balísticos intercontinentais (ICBM, na sigla em inglês). Um alto funcionário do governo estadunidense chamou os testes de “uma escalada séria”.



Realizados em 26 de fevereiro e 4 de março, os testes não chamaram muita atenção inicialmente. A Coreia do Norte não testava um ICBM desde 2017.



“Os Estados Unidos decidiram revelar essas informações publicamente e compartilhá-las com outros aliados e parceiros porque priorizamos a redução do risco estratégico e acreditamos firmemente que a comunidade internacional deve falar em uníssono para se opor ao desenvolvimento de tais armas pela RPDC”, disse o alto funcionário da inteligência a repórteres na quinta-feira, 10, conforme a NBC News.

O funcionário observou que nenhum dos dois lançamentos recentes “demonstrou alcance ou capacidade de ICBM”, mas ele disse que eles “provavelmente pretendiam testar elementos deste novo sistema antes que a RPDC conduza um lançamento de alcance total, que eles potencialmente tentarão disfarçar como um lançamento espacial. Os Estados Unidos condenam veementemente a RPDC por esses testes”.

