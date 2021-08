Inteligência dos EUA prevê tomada de Cabul pelo Talibã nos próximos meses

A administração do presidente Joe Biden foi informada pelos militares dos EUA que o colapso pode ocorrer daqui a um mês ou 90 dias edit

Sputnik Brasil - As autoridades norte-americanas estão se preparando para a possibilidade de o Talibã (organização terrorista proibida na Rússia e em vários outros países) tomar o controle da capital afegã, Cabul, de acordo com o jornal The Washington Post.

O relatório de junho da inteligência dos EUA sugere que o governo afegão poderia cair em seis meses ou um ano após a retirada do contingente militar dos Estados Unidos e da OTAN, mas a situação atual no país fez rever a análise.

A administração do presidente Joe Biden foi agora informada pelos militares dos EUA que o colapso pode ocorrer daqui a um mês ou 90 dias, segundo funcionários citados pela mídia.

"Tudo está se movendo na direção errada", disse uma fonte do jornal.

Uma fonte do Pentágono informou que os conselheiros militares estão se preparando para evacuar os embaixadores e diplomatas dos EUA diante da iminente queda de Cabul. No início do ano, a embaixada já reduziu o número de diplomatas na capital.

Na terça-feira (10), Biden revelou que não lamenta sua decisão de retirar as forças norte-americanas do Afeganistão e exortou o governo afegão a "lutar por eles mesmos, lutar por sua nação". Biden referiu que os EUA continuariam apoiando o governo de Cabul.

Nos últimos dias, o Talibã alegou ter tomado o controle de nove capitais de províncias (são 34 no total), incluindo as cidades de Zaranj e Farah. As autoridades afegãs negam que o Talibã fez tais avanços.

